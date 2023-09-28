على رأسهم ترامب.. إيران تصدر لائحة اتهام بحق 73 أمريكيا على صلة باغتيال سليماني

2023-09-28 15:56:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس (28 أيلول 2029)، عن إعداد 800 مراسلة قضائية موجهة إلى موظفي وحامي القانون، بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق، إن "القضاء أصدر استدعاءات ولائحات اتهام بحق 73 أمريكيا مدانين باغتيال قاسم سليماني"، مشيرا إلى "جمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف مصدق، أنه "تم التعرف على 97 صفا من المتهمين"، مؤكدا أن "من بين هؤلاء المتهمين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم".

ولفت المسؤول القضائي الإيراني، إلى "أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول، ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن إيران "تسعى إلى تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني".

وقال رئيسي، في كلمته خلال اجتماع الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لن ننسى دم الشهيد سليماني ولن نتوقف عن مساءلة المسؤولين عن اغتياله"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، "الكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال، قاسم سليماني، ومرافقيه، الشهر المقبل".

وقال عباس علي كدخدائي، مستشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "تم في إطار هذا الملف، تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية".

وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.





المصدر : وكالات