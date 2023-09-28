2023-09-28 16:00:15 - المصدر: الفرات نيوز

▪️المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري لبرنامج "بتوقيت العاصمة".

?الشمري: رئيس الوزراء بعث الى العالم في نيويورك رسائل متعددة عن شكل العراق الجديد الذي نريده.

?الشمري: العلاقات الدولية والاستقرار الداخلي ومكافحة الفساد واستتباب الامن وملف الخدمات والكهرباء والصحة من اولويات رئيس الوزراء .

? الشمري : كلمة رئيس الوزراء في الامم المتحدة أطلقت رسائل سياسية بشكل العراق الجديد ورسائل اقتصادية أثارت قضايا أساسية ومهمة منها طريق التنمية.

?الشمري : ملف الفساد كان حاضرًا في كلمة رئيس الوزراء امام العالم واطلق عليها "جائحة الفساد"واعتبارها من التحديات الأساسية التي تصر الحكومة على مواجهتها.

?الشمري: إطلاق رئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني" رسائل مهمة عن حقوق الإنسان ومعالجة ملف النازحين وارهاصات ما بعد داعش وتعويض المدنيين المتضررين وتوفير مقومات الحياة الأساسية لاعادتهم واستقرارهم.

?الشمري: اعلن رئيس الوزراء عن ملف مهم جدًا وهو اقرار سياسة حماية المدنيين اذ يعتبر العراق من أولى الدول في المنطقة التي ستعتمد سياسة حماية المدنيين في الحروب والنزاعات والكوارث.

?الشمري: اجتماعات رئيس الوزراء مع الخزانة الامريكية والفيدرالي كانت ناجحة.

?الشمري: رئيس الوزراء اعتمد سياسة "التشبيك الاقتصادي" للنهوض بالبلاد.

?الشمري: ورقة الاتفاق السياسي هي وثيقة ملزمة للحكومة باعتبارها المنهاج الذي صوت عليه مجلس النواب وهي تفاهمات تخدم البلاد.

?الشمري: ورقة الاتفاق السياسي " ليست سُبة" حتى يتم التنصل منها.

▪️المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري لبرنامج "بتوقيت العاصمة".

?الشمري: 40% من حركة التجارة العراقية بين الداخل والخارج تحتاج الى تنظيم.

?الشمري: التبادل التحاري بين التجار العراقيين والايرانيين يبلغ قرابة 20 مليون دولار يوميا وهذا يسبب ضغط محوري على ملف العملة.

?الشمري: ليس لدى الحكومة عصا سحرية للحد من تعاملات السوق السوداء لكنها تمضي بخطى واثقة للمعالجة .

?الشمري: الحكومة تدعو المواطنين الى استخدام الـ البطاقة الالكترونية في التعاملات المالية.

?الشمري: طريق التنمية العراقي الاكثر جدوى من الناحية الاقتصادية البحتة.

?الشمري: طريق التنمية سيبني عراقا جديدا على طول الجانب الغربي من البلاد.

?الشمري : شركات عالمية ستعمل على بناء حويصلات مدن على طول طريق التنمية.

?نزلت فرق لاستكشاف الارض التي سيمر بها طريق التنمية.

?الشمري : ان طريق التنمية يمر بـ 10 محافظات وصولاً الى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا.

?الشمري : سيُحوّل طريق التنمية المناطق الواقعة على جانبيه بواقع 7 كم على جانبي الطريق على طول الخط (16,660,000)كم متر إلى حويصلات مدن ومصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل.

?الشمري: سيتم تأسيس مدن صناعية على أمتداد طريق التنمية.