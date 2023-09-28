الدهلكي يرد على هيئة النزاهة بشأن قضية "نور زهير"

2023-09-28 16:36:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردعضو لجنة النزاهة النيابية النائب رعد الدهلكي ، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، البيان الصادر من هيئة النزاهة بشان مطالبتهم اياه باثبات او نفي منع الهيئة له من لقاء المتهم المكفول نور زهير، مشيراً الى أ، كان الاجدر بالهيئة مشاهدة اللقاء المتلفز معنا للاطلاع بكل وضوح الى كونه لم يتطرق الى اسم هيئة النزاهة باي شكل من الاشكال.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، "كان كلامنا واضح خلال اللقاء من احدى القنوات الفضائية بشان قضية المتهم المكفول نور زهير حيث اشرنا الى اننا كلجنة برلمانية مختصة استكملنا التحقيق وتم رفعه الى رئاسة البرلمان لاتخاذ ما يلزم"، مبينا الى انه "اشرنا بكل وضوح الى اننا لم نلتقي بنور زهير لاننا منعنا من جهات عليا دون تسميتها".

واضاف الدهلكي، ان "عملنا واضح ويشهد له القاصي والداني ونمتلك الشفافية والقوة لمواجهة اي اخفاق او فساد او مظلمة لاي طرف او جهة ، وعملنا ونعمل دائما على وضع النقاط فوق الحروف في كل شاردة وواردة، بالتالي كان الاجدر قبل مطالبتنا بالتاكيد او النفي من الاخوة في هيئة النزاهة ان يشاهدوا اللقاء ومن خلاله تتضح لهم الامور خصوصا وان المبدأ الاساس لعمل هيئة النزاهة هو الوقوف على الادلة والحقائق وليس الاعتماد على مواقع ومنشورات لا سيما وان هناك منشورات ومواقع مسيسة تسعى لخلط الاوراق".

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، النائب رعد الدهلكي إلى تأكيد أو نفي ما ورد من خبر على منصات التواصل الاجتماعي من كونه رفع إلى الهيئة أوراقاً تخص المتهم المكفل نور زهير.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، ان" على النائب رعد الدهلكي أن يثبت إنها (الهيئة) منعته أن يرى المتهم المذكور؛ ليتسنى لها اتخاذ الإجراء المناسب.

وأعلن النائب رعد الدهلكي، يوم أمس الأربعاء (27 أيلول 2023)، انه قام برفع أوراق في هيئة النزاهة ضد نور زهير وطلب أن يراه ولكن تم منعه من ذلك، لأنه محمي وهو في بغداد. حسب الدهلكي.





المصدر : بغداد اليوم