لينغارد يتدرب تحت قيادة جيرارد في السعودية

2023-09-28 17:51:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ربما يصبح لاعب مانشستر يونايتد السابق جيسي لينغارد، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز التالي الذي ينضم إلى الدوري السعودي.

وحاليا يتدرب الدولي الإنجليزي غير المرتبط بعقد مع أي فريق، مع نادي الاتفاق السعودي، بعد رحيله عن نوتنغهام فورست نهاية الموسم الماضي.

ويتولى تدريب الاتفاق أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد، كما تعاقد النادي مع لاعب الوسط جوردان هندرسون قادما من ليفربول أيضا، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وكان جيرارد أشاد في تصريحات سابقة بموهبة لينغارد، متحدثا عن احتمال انضمامه إلى الاتفاق.

وسبق للينغارد (30 عاما) أن تدرب هذا الموسم أيضا مع وستهام يونايتد الإنجليزي، بعدما قضى فترة إعارة ناجحة عام 2021.





وطن لأبنائه وللعالم ??



هُنا #نحلم_ونحقق ?#اليوم_الوطني_السعودي_93 pic.twitter.com/U7avEAUPhV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 21, 2023









وشهد الدوري السعودي عدة صفقات مدوية مؤخرا، أبرزها انضمام كريستيانو رونالدو وساديو ماني إلى النصر، ونيمار إلى الهلال، وكريم بنزيمة إلى الاتحاد.

المصدر: وكالات