2023-09-28 18:00:41 - المصدر: ايرث نيوز

تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم، اليوم الخميس، عن قانون النفط والغاز. وقال سالم في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “القانون لغاية الان هو مجرد مسودة ولم يصل الى مجلس النواب العراقي، حيث يتطلب تمرير هذا القانون اتفاق سياسي بين الكتل السياسية الموجودة ولغاية الان توجد خلافات في هذا الموضوع وتوجد ايضا لجان […]

ظهرت المقالة برلماني معني يستغرب عدم إقرار قانون “النفط والغاز” حتى الآن.. ماذا يحتاج؟ أولاً على ايرث نيوز.