2023-09-28 18:00:41 - المصدر: ايرث نيوز

مع بداية كلّ دخول اجتماعي، ينصبُّ اهتمام الكثير من الطلاب في الجامعة أو الموظفين المستقلين نحو امتلاك جهاز كمبيوتر محمول خاص، إذا كنت قد حصلت على جهازك الجديد للتو، فلا تقم بتشغيله مباشرة والبدء باستخدامه، فقد يجعلك ذلك عرضةً لمخاطر الأمان عبر الإنترنت، أو حتى إلى إتلاف جهازك الجديد، لتفادي ذلك هناك خطوات عليك القيام […]

ظهرت المقالة 7 خطوات عليك القيام بها عند شراء جهاز الكمبيوتر الجديد الخاص بك أولاً على ايرث نيوز.