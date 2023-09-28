العامري والسفير التركي يبحثان مشروع "طريق التنمية"

2023-09-28 18:30:21 - المصدر: الفرات نيوز



إستقبل الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري، اليوم الخميس، في مكتبه ببغداد، السفير التركي فى بغداد السيد علي رضا كوناي.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والقضايا التي تهم مصلحة البلدين، وسبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى المباحثات الجارية بشأن مشروع "طريق التنمية"، الذي يتمتع بأهمية أستراتيجية عند البلدين.

كما جرى التأكيد على ضرورة الجدية والسرعة في إنجاز هذا المشروع، لما له من أهمية إقتصادية كبرى، متوقع لها أن تساهم في تحقيق التطور والأزدهار للبلدين.