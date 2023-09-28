المنافذ الحدودية تقر حزمة كبيرة من التوصيات بينها قرار منع

2023-09-28 18:30:21 - المصدر: الفرات نيوز

عقدت هيأة المنافذ الحدودية برئاسة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي اجتماع مهم لمناقشة حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات الحكومية التي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة.

وركز الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط العمل في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم الأهداف.

• منع عمليات التهريب التي يسعى لها ضعاف النفوس والقضاء عليها بكل حزم وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يقوم بأعمال مخالفة للقانون.

• التأكيد على تدقيق الوصولات الضريبية و الجبايات لضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة ومنع أي تلاعب وهدر بالمال العام.



• تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل رسمية .

• التأكيد على مدراء المنافذ والمعاونيين بالعمل الميداني والقيام بعمليات تدقيق وضبط نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط.

• متابعة ملف البضائع المعفاة وعدم السماح بتكدس البضائع داخل المنافذ ومنع دخول العجلات والاشخاص الغير مخولين الى ساحات الكشف.

• متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة كونها التحدي الاكبر وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها من خلال استحداث طرق واجراءات فنيه واستخبارية محترفة لضبطها.

تم تقييم عمل المنافذ الحدودية وأهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان وعدم تكرارها.

وفي نهاية الاجتماع تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونيين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة بلدنا العزيز.