السيد الحكيم يؤكد أهمية المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات القادمة

2023-09-28 18:30:21 - المصدر: الفرات نيوز

رحبنا بوفد عشائر الجراح الكريمة الذي يتقدمه جناب الشيخ محمد عبدالأمير مجهول الجراح شيخ قبيلة الجراح (بني حسن) من محافظة كربلاء المقدسة، حيث تبادلنا وجهات النظر حول تطورات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي لاسيما في محافظة كربلاء المقدسة، وجددنا التأكيد على الدور المهم الذي تلعبه العشائر في إرساء دعائم الوئام المجتمعي، وبيّنا أن العشيرة مثابة عراقية حفظت الدين والواقع الإجتماعي ومن قبلها المرجعية الدينية والشعائر الحسينية، كما أكدنا أهمية المشاركة الواسعة والفاعلة والواعية في الانتخابات القادمة لما تشكله من أهمية كبيرة في النهوض بالواقع الخدمي لمحافظاتنا إذا ما أنتجت مجالس محافظات قوية ونزيهة تفضي لانتخاب محافظين أقوياء .