المنافذ الحدودية تتخذ حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات

2023-09-28 19:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات شهدها اجتماع مهم عقدته هيأة المنافذ الحدودية لمدراء ومعاوني مديريات المنافذ الحدودية. عقدت هيأة المنافذ الحدودية برئاسة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي اجتماع مهم لمناقشة حزمة كبيرة من القرارات والتوصيات الحكومية التي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة. وركز الاجتماع على ضرورة […]

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