رئيس الوزراء: استقرار البلد يعتمد على إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد

2023-09-28 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن استقرار البلد يعتمد على إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ مشاريع أولويات البرنامج الحكومي وتمويلها في مختلف القطاعات".وأضاف البيان، أن" رئيس مجلس الوزراء، ناقش في الاجتماع الذي حضرته وزيرة المالية وعدد من وكلاء الوزارات ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين، مجموعة من المواضيع، أهمها زيادة الشمول لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية والمُعين المتفرغ، ومشاريع قطاع الصحة في دعم المراكز التخصصية لأمراض القلب وأمراض السرطان وزيادة نسبة تغطية شراء الأدوية في المحافظات، ومشاريع البنى التحتية في وزارة الإسكان والإعمار، ومشاريع الصيانة والنقل في قطاع الكهرباء، استعداداً للصيف المقبل، بالإضافة إلى دعم تقنيات الري الحديثة في قطاع الزراعة".وأكد رئيس الوزراء،" ضرورة صرف التخصيصات المالية لهذه المشاريع، والمشاريع الاستثمارية الأخرى، بآلية جديدة تُسرّع في إنجاز المشاريع، ووجّه وزارة الصحة بالتركيز على تأهيل المستشفيات في محافظة نينوى؛ من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة".وبيّن السوداني، أن" أولويات البرنامج الحكومي يجب أن تنعكس على صرف تخصيصات الموازنة، منبّهاً بأنّ استقرار البلد يعتمد على إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد".