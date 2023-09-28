بعد فاجعة الحمدانية.. عدد صادم للمشاريع المخالفة لشروط السلامة في العراق

2023-09-28 19:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد



كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، عن عدد المشاريع المخالفة لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم في البلاد وذلك عقب حريق قاعة للمناسبات قبل يومين خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى المشيدة من (السندويج بنل) ومواد قابلة للاشتعال تسببت بعشرات الضحايا.



وقال معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء حسن إبراهيم الخزرجي للوكالة الرسمية "هنالك 7 آلاف مشروع مخالف في عموم البلاد بينها قاعات مناسبات وفنادق ومطاعم ومشاريع خاصة، وتم تغريم 4 آلاف مشروع منها فيما لم يراجع أصحاب ثلاثة آلاف منها ".

وأضاف "يتم إجراء كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص وينذر صاحب المشروع المخالف ثم إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثم لمحكمة الجنح في حال لم يراجع أو امتنع عن معالجة المخالفة"، مبينا، أن" الحدود القانونية تتمثل فقط بإغلاق المشروع لمدة 15 يوما".

وعن قاعة الهيثم للمناسبة التي شهدت فاجعة الحمدانية أوضح الخزرجي، أن" القاعة قطاع خاص وشيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة".

وبين أن "فرق مديرية الدفاع المدني أجرت مسحاً على المكان وأشّرت مخالفته لشروط الوقاية والسلامة الصناعية عبر إنشاء سقوف من مادة "السندوتش بنل" سريعة الاشتعال وغير المقاومة للحريق".

شهد قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى مساء أول أمس الثلاثاء حريقاً داخل قاعة للمناسبات خلال حفل زفاف خلف نحو 100 قتيل وما لا يقل عن 150 مصابا غالبيتهم في حالة حرجة.

وأعلنت الحكومة حداداً عاماً في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفاجعة، وأوقفت 14 متهماً فيما توعدت المقصرين والمتسببين بالإهمال في الحادثة بإنزال "أقصى العقوبات" بهم.

وكشف مجلس القضاء الأعلى، أمس نتائج التحقيق الأولي بحادثة حريق الحمدانية، موضحاً، أن" الحريق اندلع في الساعة 11 والنصف مساء أول أمس الثلاثاء، وتم اعتقال بعض العاملين في القاعة المشرفين على تنظيم كوشة العرس ونصب الألعاب النارية والتي كانت السبب الرئيس في احتراق القاعة المسقفة بمادة البلاستك القابلة للاشتعال".

وأوضح، أن" إحاطة سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت سببا أيضا في الحريق، ما تسبب باشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيس للقاعة"، لافتا، إلى أن" باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ إن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة".







المصدر: الوكالة الرسمية