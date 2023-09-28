النفط تعلن انتاج البنزين "السوبر" في مصفى كربلاء

2023-09-28 20:35:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (28 ايلول 2023)، انتاج "البنزين "عالي الاوكتاين 95" السوبر في مصفى كربلاء لاول مرة في العراق.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال زيارته المصفى ولقائه الشركات المنفذة والساندة، بحسب بيان وزارة النفط، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم انتاج "البنزين "عالي الاوكتاين 95" بنوعية السوبر والمحسن في مصفى كربلاء".

واكد يونس، ان "الزيارة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني لمتابعة العمليات الانتاجية للمصفى"، مشيراً الى "بدء عمليات انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (السوبر) ذو العدد الاوكتاني 95، يعد خطوة مهمة للارتقاء بالصناعة التكريرية، وسيتم طرحه لاول مرة للاستهلاك المحلي باللون الاخضر بالاضافة الى انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (المحسن) ذو العدد الاوكتاني 92 باللون الاحمر".

ووفقاً للبيان، "عقد وكيل الوزارة خلال زيارته المصفى اجتماعا ضم الائتلاف الكوري، وشركة المشاريع النفطية، والادارة العليا للمصفى"، مؤكداً على "اهمية استمرار المتابعة والتنسيق لديمومة عمل هذا المشروع الوطني والاستراتيجي"، مشدداً على "ضرورة تحقيق انسيابية عالية للعمليات التشغيلية في المصفى بالتزامن مع وصول معدلات الانتاج الى طاقاتها التصميمية 140 الف برميل يوميا"، مشيداً بـ"الجهود الوطنية المتمثلة بإنجاز تشغيل جميع الوحدات الانتاجية، اضافة الى وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC، وهي الأولى من نوعها في العراق لإنتاج مادة الكازولين ذو العدد الاوكتاني 96 لتكون متممة لإنتاج مادة الكازولين عالي الاوكتان التي وصلت الى اعلى طاقاتها الانتاجية".

المصدر: بغداد اليوم