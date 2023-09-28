التصنيع الحربي تناقش مع شركتي مان ومرسيدس تجميع وتصنيع الشاحنات العسكرية

2023-09-28 20:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، اليوم الخميس، مع شركتي مان ومرسيدس تجميع وتصنيع الشاحنات العسكرية والمدنية وتوطين هذه الصناعة في العراق.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" بهدف نقل وتوطين الصناعات زار رئيس هيئة التصنيع الحربي شركتي مان ومرسيدس على هامش زيارة المملكة العربية السعودية وذلك للاتفاق على تجميع وتصنيع الشاحنات العسكرية والمدنية بالشراكة مع الهيئة وتوطين هذه الصناعة المهمة في العراق".