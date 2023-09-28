2023-09-28 20:40:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن جهاز أمن الإقليم (الآسايش)، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، عن القبض على شبكة لترويج العملة الزائفة في السليمانية، مؤكداً مصادرة مبلغ مالي كان بحوزتهم.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية أمن محافظة السليمانية ألقت بناء على معلومات أستخباراتية وبعد استصدار الموافقات القضائية، القبض على شبكة من ثلاثة أفراد لترويج العملة الزائفة في مركز مدينة السليمانية، من خلال عملية أمنية نفذتها في 19-9-2023 ".

وأضاف، أنه تمت "مصادرة مبلغ قدره (9125000) كان بحوزة المتهمين"، مؤكدا "توقيف أفراد الشبكة وفق المادة (٢٨١) من قانون العقوبات العراق، وما يزال التحقيق جاريا معهم".

المصدر: بغداد اليوم