نزاع الإصلاح.. اتهامات لمحافظ ذي قار بافتعال الأزمة

2023-09-28 20:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / اتهم عشرات المواطنين في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، يوم الخميس، المحافظ محمد هادي، بافتعال أزمة النزاع العشائري وخضوعه لضغوط سياسية خارجية.

وقال أحد المواطنين، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "هادي يرفض إصدار أمر القائممقام المكلف كفاح الأسدي، بدلاً عن المعفي من منصبه أحمد الرميض، مما أدى إلى اشتعال النزاع العشائري بين الرميض وآل عمر، في قضاء الإصلاح، الذي أدى لسقوط 3 قتلى من الرميض وجريح واحد من عشيرة آل عمر (امرأة)، فيما ما يزال الوضع متوتراً بين الطرفين".

وطالب مواطن آخر، الحكومة المركزية بـ"فتح تحقيق عالي المستوى مع المحافظ لفشله بالحفاظ على السلم الأهلي في قضاء الإصلاح وبقية مناطق المحافظة الأخرى، فضلا عن خضوعه لجهات سياسية مبتزة"، حسب قوله.

من جانب آخر، أفاد شهود عيان، بقيام مسلحين من عشائر الرميض في الإصلاح، بنصب سيطرات على طريق (الإصلاح _ الناصرية) والمحاسبة على الهوية لتتبع أفراد عشيرة آل عمر، دون رادع أمني ضدهم.