2023-09-28 21:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني، برقية تعزية من المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حادث حريق قضاء الحمدانية (بغديدا). وعبّر شولتس بحسب بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز “عن خالص التعازي والمواساة مع العراق، حكومةً وشعباً”. كما عبّر عن “تعاطفه مع أسر الضحايا”، متمنياً للمصابين “الشفاء العاجل”.

ظهرت المقالة السوداني يتلقى برقية تعزية من المستشار الألماني في حادث حريق الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.