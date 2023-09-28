2023-09-28 21:00:06 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وكيل الوزارة لشؤون التصفية عن انتاج الكازولين عالي الاوكتان “البنزين”بنوعية السوبر والمحسن في مصفى كربلاء، جاء ذلك خلال زيارته المصفى اليوم الخميس ولقائه الشركات المنفذة والساندة.واكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الزيارة التفقدية تأتي تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السيد حيان […]

ظهرت المقالة لاول مرة في العراق.. انتاج البنزين عالي الاوكتاين 95 “السوبر” في مصفى كربلاء أولاً على ايرث نيوز.