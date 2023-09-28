بالوثائق.. امتيازات ضباط الداخلية الراغبين بالترقية والاحالة الى التقاعد

2023-09-28 21:26:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الداخلية، عن امتيازات للضباط الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد وبينها سلف مالية.

وبحسب كتاب لوكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه فانه "تمت الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوع امتيازات للضباط الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد وبناء على طلبهم تكريما لخدماتهم التي قضوها بالخدمة على ان يتم العمل بها اعتباراً من (جدول كانون الثاني 2024)، على ان تقدم طلباتهم بموعد اقصاه 1/11/2023".

وأوصت لجنة الداخلية بـ"تنظيم طلبات الراغبين بالترقية والاحالة الى التقاعد على ان لا يكون مستحق التقاعد الوجوبي لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم الطلب، وشمول الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد باحتساب الخدمة الفعلية السابقة لهم بسبب (غبن او خطأ إداري) وبما لا يزيد عن سنتين خدمة فعلية طيلة مدة خدمتهم".

كما أوصت "بشمول الراغبين بالترقية والإحالة الى التقاعد بتخصيص حماية وسائق لهم لحين الوفاة، والتعاقد مع المحالين الى التقاعد معهم بصفة (خبير) في حالة توفرت تخصيصات مالية ضمن الموازنة العامة لوزارة الداخلية".

ولفتت التوصيات الى انه "في حالة رغبة الضابط الإحالة الى التقاعد يتم تعيين أحد أبنائه في أحد مفاصل وزارة الداخلية وحسب تحصيله الدراسي".

المصدر: بغداد اليوم



















