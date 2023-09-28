نقل الوجبة الأولى من مصابي الحمدانية الى تركيا للعلاج

2023-09-28 21:30:04 - المصدر: الفرات نيوز

تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، جرى مساء اليوم الخميس نقل الوجبة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا، البالغ عددهم أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق.

ويرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء