الاستخبارات والأمن تطيح بمتهمين تورطوا بعمليات خطف وتهديد وتزوير وثائق

2023-09-28 21:40:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، إطاحتها بمتهمين بالخطف والتهديد وتزوير الوثائق الرسمية، ومتهم ثالث ضبطت بحوزته 7 كيلوغرام من مادة الزئبق.وذكرت المديرية التابعة لوزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" بواجبات متنوعة ومنفصلة وبجهد استخباري دقيق تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 421".وأضافت، أن" المطلوب نفذ العديد من عمليات الخطف والتهديد في قضاء المسيب، وتم القبض عليه بعد استدراجه من محافظة بغداد والقبض عليه في ناحية الإسكندرية من خلال كمين محكم وهو يعد أحد أبرز أهداف المديرية انفاً".وتابعت، أنه" بعد استحصال الموافقات القضائية، ألقت مفارز المديرية ذاتها القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بمادة الزئبق في قضاء المسيب بمحافظة بابل وقد ضبطت بحوزته مادة الزئبق تقدر بـ7 كيلوغرام تم مصادرتها وإحالة المتهم إلى التحقيق".وبينت، أنه" استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد كذلك من ضبط أحد المتهمين في منطقة السعدون وسط بغداد لقيامه بعمليات تزوير للوثائق والمستندات والكتب الرسمية، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة أصولياً".