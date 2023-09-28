رئيس عشائر عتاب يقدم دعوى ضد رئيس محكمة ذي قار ورئيس محكمة الشطرة وعضو البرلمان عادل الركابي

2023-09-28 21:50:05 - المصدر: وكالة وطن

عاجل تصريح هام أمير قبيلة عتاب العام الشيخ حاتم رياض العتابي بسم الله الرحمن الرحيم… ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾.. الى دولة رئيس الوزراء الى رئيس مجلس القضاة الاعلى الى وزير الداخلية تعلمون جميعكم حول حادثة مقتل الشيخ ابو لؤي…وتعاطفتوا جميعكم معها […]