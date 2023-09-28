2023-09-28 21:50:07 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ ناقشت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في التكتل بحيث يكون جاهزا لاستقبال أعضاء جدد، إذ قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية بغية تسريع استعداداتها. ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول […]

ظهرت المقالة هل يتوسع الاتحاد الأوروبي بإضافة دول جديدة؟ أولاً على ايرث نيوز.