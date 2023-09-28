نقل الوجبة الأولى من المصابين في حادث حريق الحمدانية الى تركيا

2023-09-28 22:21:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، نقل الوجبة الأولى من المصابين في حريق حفل الزفاف في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى الى تركيا لغرض العلاج.

وذكر بيان للمكتب تلقته "بغداد اليوم"، انه "وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى مساء اليوم الخميس نقل الوجبة الأولى من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج في تركيا، البالغ عددهم أربعة مصابين، مع مرافقيهم، وذلك بعد أن أفادت التقارير الطبية بأن وضعهم الصحي يسمح لهم بالسفر للعلاج خارج العراق".

وأضاف "يرافق المصابين الأربعة فريق طبي يتألف من عشرة أشخاص يضم طبيبين وثمانية مسعفين وممرضين".

وكانت النيران قد اندلعت في قاعة أفراح خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق، واسفر الحريق، بحسب وزارة الصحة، عن مصرع أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأعلنت الحكومة حداداً عاماً في البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الفاجعة، وأوقفت 14 متهماً فيما توعدت المقصرين والمتسببين بالإهمال في الحادثة بإنزال "أقصى العقوبات" بهم.

المصدر: بغداد اليوم1