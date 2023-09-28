2023-09-28 22:21:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (28 ايلول 2023)، اطلاق رابط التقديم الإلكتروني الخاص بمنحة التلاميذ والطلبة من ذوي الرعاية الاجتماعية.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للشؤون المالية بالتعاون مع بنك المعلومات في الوزارة، اطلقت رابط التقديم الإلكتروني الخاص بمنحة التلاميذ والطلبة من ذوي الرعاية الاجتماعية لمدة (10) ايام".

واضاف، انه "على المشمولين، كتابة رقم الماستر كارد المكون من (16) رقماً باللغة الإنجليزية لإتمام عملية التسجيل بنجاح".

المصدر: بغداد اليوم