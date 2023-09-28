الشيخ الخزعلي يشيد بالأدوار التي لعبتها العشائر العراقية في مقارعة الدكتاتورية، ومواجهة الإرهاب، ودعم النظام السياسي الديموقراطي في العراق.

2023-09-28 23:00:04 - المصدر: وكالة وطن

استقبل الأمين العام لعصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الخميس في مكتبه ببغداد، الشيخ فيصل غازي سلمان شيخ عام عشيرة البو بخيت. الشيخ الخزعلي أكد خلال اللقاء، على أهمية وضرورة الانتصار على التحديات التي تواجه العراق، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على إحداث تغيير جذري في الوضع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي في البلاد. كما أشاد […]