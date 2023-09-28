الأحوال المدنية والجوازات توجه دعوة للمواطنين: البطاقات جاهزة

2023-09-28 23:25:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

(خدمتكم شرف لنا )





⭕️ تنويه





تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية السيد عبدالامير الشمري وبمتابعة وإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي وبعد أن تمت طباعة كافة البطاقات الوطنية للمواطنين المسجلين في دوائر بغداد ،،،تدعو المديرية مواطنينا الكرام الى التوجه الى الدوائر المسجلين فيها لإستلام بطاقاتهم المنجزة وسيكون الدوام يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافقين 29و30 من أيلول الجاري ،،،إبتداءً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً في جميع دوائر البطاقة في عاصمتنا الحبيبة .

كما ننوه أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة طباعة كافة البطاقات الوطنية لدوائر محافظتنا العزيزة الاخرى ،،،فإلى ذلك نسترعي إنتباهكم.





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قسم العلاقات والاعلام في المقر العام

28_ايلول_2023