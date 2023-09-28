رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية ومواساة من الرئيس التركي

2023-09-28 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدّم فيها التعازي بسقوط ضحايا حادث الحريق الأليم، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى".وأشارت البرقية إلى تضامن الجمهورية التركية، حكومةً وشعباً، ومشاركة الشعب العراقي في آلامه بسبب الحادث وعلى أرواح المواطنين الذين قضوا فيه، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.