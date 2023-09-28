رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية ومواساة من نظيره الكويتي

2023-09-28 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعرب فيها عن تعازيه لضحايا حادث الحريق الأليم، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى".وأعرب الشيخ أحمد نواف الصباح، في البرقية، عن "مشاطرة الكويت حكومة وشعباً الأحزان في هذا الحادث المؤسف مع العراق، معبراً للسوداني ولأسر الضحايا عن خالص التعازي وعميق المواساة، مبتهلاً إلى المولى جلّ وعلا أن يتغمد الضحايا بعظيم مغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة التشافي".