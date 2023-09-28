هيئة المنافذ تنفي حدوث حريق في مندلي الحدودي

2023-09-28 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، حدوث حريق في منفذ مندلي الحدودي.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الانباء التي تحدثت عن حدوث حريق في منفذ مندلي الحدودي كاذبة".وأكد أن "المنفذ يعمل بكل طاقته المعتادة".