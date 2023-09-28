السليمانية.. مقتل احد اولاد الاسطى حسن الكبابجي في حادث اطلاق نار

2023-09-28 23:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، أن أولاد الشخصية الاجتماعية البارزة الاسطى حسن الكبابجي قد تعرضوا لاطلاق النار، لافتا الى ان احد اولاده قتل خلال الحادث وأصيب الآخر بجروح خطيرة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع قبل قليل في مدينة السليمانية عندما اطلق مجهولون النار اولاد الاسطة حسن الكبابجي مما تسببوا بمقتل احد ابنائه واصابة الاخر بجروح خطيرة.

وكان الاسطة حسن الكبابجي الشخصية المعروفة في السليمانية قد قتل في حادث مبهم داخل بستان له في منطقة سيتك بالسليمانية.

وكان الاسطة حسن الكبابجي الشخصية المعروفة في السليمانية قد قتل قبل أسابيع في حادث مبهم داخل بستان له في منطقة سيتك بالسليمانية.