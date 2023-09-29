2023-09-29 00:00:28 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدّم فيها التعازي بسقوط ضحايا حادث الحريق الأليم، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. وأشارت البرقية، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز إلى “تضامن الجمهورية التركية، حكومةً وشعباً، ومشاركة الشعب العراقي في آلامه بسبب الحادث وعلى […]

ظهرت المقالة السوداني يتلقى برقية تعزية ومواساة من الرئيس التركي بحادثة الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.