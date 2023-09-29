2023-09-29 00:00:28 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، برقية تعزية ومواساة من رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة سموّ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أعرب فيها عن تعازيه لضحايا حادث الحريق الأليم، في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. وأعرب الشيخ أحمد نواف الصباح، في البرقية، بحسب بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز […]

ظهرت المقالة السوداني يتلقى برقية تعزية ومواساة من رئيس الوزراء الكويتي بحادثة الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.