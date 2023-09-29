القبض على متهمين أثناء ابتزازهما فتاة قاصر في بغداد

2023-09-29 00:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، القبض على متهمين بالإبتزاز لفتاة قاصر في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم، ان "مفارز نجدة الصالحية التابعة الى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ، ألقت القبض على متهمين اثنين اقدما على ابتزاز فتاة قاصر (تولد 2011)".

وأضاف، انه "وفور ورود طلب النجدة تم تشكيل فريق عمل ميداني ونصب كمين محكم حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين (أحدهما تولد 2004) وذلك اثناء قيامهما بابتزاز الفتاة".

وأشار البيان الى :"اصطحاب المتهمين الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية القانونية بحقهما وفق القانون".





المصدر: بغداد اليوم