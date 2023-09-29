وفاة أم عروس الحمدانية وشقيقها داخل مستشفى في الموصل

2023-09-29 00:36:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفيت والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، اليوم الخميس (28 أيلول 2023) متأثرين باصابتهما في الحريق الذي نشب خلال حفل زفاف في القضاء أول أمس الثلاثاء وراح ضحيته العشرات.

وأفاد مصدر طبي، لـ"بغداد اليوم"، ان والدة وشقيق العروس توفيها داخل مستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث".

وكانت النيران قد اندلعت في قاعة أفراح خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق، واسفر الحريق، بحسب وزارة الصحة، عن مصرع أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.