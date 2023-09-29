قائمة العروض الفائزة بجوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

2023-09-29 08:30:04 - المصدر: العربي الجديد

اختتمت مساء الخميس فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي، وذلك في قصر ثقافة الأنفوشي، وتم الإعلان عن العروض الفائزة.

وحصل العرض المصري "النطحة" على ست جوائز، هي جائزة أفضل مكياج التي نالتها نادين أشرف، كما نالت أيضا جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وذهبت جائزة أفضل ملابس مركز أول لهاجر كمال، وأفضل استعراضات مركز ثان لهاني فاروق، وأفضل ممثل دور ثان مركز أول لمحمود توفيق، وحصل زياد هاني كمال على جائزة أفضل مخرج مركز ثان.

وحصد العرض الكويتي "ماردين" عدة جوائز، وهي أفضل ملابس لنصار النصار، وجائزة المركز الأول، وحصلت على أفضل ممثلة دور أول سارة رشاد عن العرض نفسه.

وذهبت جائزة التميز في التمثيل إلى الممثل منذر همامي عن العرض التونسي "ثورة خشب"، وحصل أيضا على الجائزة نفسها كل من الممثل فادي رأفت من مصر عن عرض البؤساء، والممثلة الأردنية فرح نصار عن عرض "فاصل زمني"، وكل من الممثلات عبير عبده وسلسبيل عن عرض "رحلة حنظلة" من المغرب.

وحصل على جائزة أفضل إضاءة مركز ثان إيهاب زاهدة من فلسطين عن عرض "بيدرو والنقيب"، الذي حصد أيضاً جائزة المركز الأول.

وحصل على المركز الأول سعيد الهرش عن عرض "يوميات شكسبيرية" من الإمارات، وحصل العرض نفسه على جائزة أفضل ديكور، كما حصل أسامة إسماعيل على المركز الثاني في الموسيقى عن المسرحية نفسها.

وحصد جائزة أفضل كيروغراف دور أول علي الشوالي عن عرض "ملف 12" من العراق، وحصل على جائزة التميز في الإضاءة عن العرض نفسه الممثل عباس قاسم، أما أفضل نص مسرحي دور ثان فقد حصل عليه عرض "إصبع روج" من سلطنة عمان.

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة ثانية دور ثان ميرنا أحمد عن عرض "البؤساء" من مصر، كما حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثان مركز ثان يوسف حسام عن العرض نفسه الذي حصل أيضا على جائزة الحلول الخلاقة.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول مركز ثان الممثلة زهرة الحواوي، من المغرب، كما حصل على جائزتي أفضل ممثل دور أول مركز ثان كل من محمد التيتي ورائد الشريعي من فلسطين، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور أول إلى كل من محمود القطان من الإمارات ووليد سالم من عمان.

حصل العرض العراقي "ملف 12" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وحصلت إسبانيا على جائزة أهم قضية تمت مناقشتها في المهرجان، أما أفضل مخرج أول فقد حصل عليها إيهاب زاهدة عن عرض "بيدرو والنقيب" من فلسطين، وحصل على جائزة أفضل عرض مركز ثان "إصبع روج" من سلطنة عمان.