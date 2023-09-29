نزاع عشيرتين بالجنوب.. نداء عاجل إلى السوداني بعد اتهام الحشد بالتواطؤ (وثيقة)

2023-09-29 08:55:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / اتهم شيخ عشيرة آل عمر، جميل يوسف شبيب العمر، يوم الجمعة، الحشد الشعبي بالتواطئ مع عشيرة الرميض، والدخول بالحرب ضد عشيرته في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار.

وناشد العمر، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأخير الشمري، للتدخل وإرسال تعزيزات أمنية من خارج المحافظة لفرض القانون وبسط الأمن في قضاء الإصلاح.

وأشار شيخ عشيرة آل عمر، إلى أن الوضع في قضاء الإصلاح بات متوتراً جداً، فهناك سيطرات وهمية تنصب في الطرق ترافقها عجلات حكومية تابعة للحشد الشعبي، كما أن "الطرق المؤدية إلى مركز المدينة باتت غير آمنة".

وتسبب رفض محافظ ذي قار محمد هادي، إصدار أمر القائممقام المكلف كفاح الأسدي، بدلاً عن المعفي من منصبه أحمد الرميض، باشتعال النزاع العشائري بين الرميض وآل عمر، في قضاء الإصلاح، الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفاد شهود عيان، أمس الخميس، بقيام مسلحين من عشائر الرميض في الإصلاح، بنصب سيطرات على طريق (الإصلاح _ الناصرية) والمحاسبة على الهوية لتتبع أفراد عشيرة آل عمر، دون رادع أمني ضدهم.