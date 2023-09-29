2023-09-29 09:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن صعود السلالم والأعمال المنزلية اليومية مثل مسح الأرضيات في البيت، يعد كافيا لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وتوصلت الدراسة إلى أن فترات قصيرة من النشاط “العرضي”، وهو النوع الذي نقوم به كجزء من حياتنا اليومية، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتنا مع تقدمنا في السن. وخلال […]

ظهرت المقالة دراسة جديدة تكشف فوائد صعود السلالم وأعمال المنزل على الصحة أولاً على ايرث نيوز.