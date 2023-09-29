2023-09-29 09:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الدفاع الهنغاري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي أن هنغاريا ستشتري من ألمانيا 44 دبابة من نوع “ليوبارد 2A7″، ستلتحق بلواء دروع لحلف الناتو. وقال سالاي بوبروفنيتسكي في ختام زيارته لمصنع دفاعي في ميونيخ بألمانيا، يوم الخميس، إن “هنغاريا طلبت 44 آلية عالية التكنولوجيا من نوع “ليوبارد 2A7″، ستنضم إلى لواء ثقيل مشكل من […]

ظهرت المقالة هنغاريا تعتزم شراء 44 دبابة من نوع “ليوبارد” من ألمانيا أولاً على ايرث نيوز.