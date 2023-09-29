اليوم .. فريق القوة الجوية يغادر الى طشقند

2023-09-29 09:55:12 - المصدر: واع

بغداد – واعيغادر اليوم الجمعة الى العاصمة الأوزبكية طشقند وفد فريق القوة الجوية لكرة القدم لمواجهة فريق (اجمك) يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال اسيا .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " فريق القوة الجوية اختتم تدريباته يوم أمس الخميس استعداداً لهذه المباراة المهمة ،لاسيما وان الفريق الاوزبكي من الفرق الصعبة خصوصاً عندما يلعب على ارضه وامام جمهوره".وأضاف ان " فريق القوة خاض مباراة تجريبية ضمن تحضيراته للاستحقاقات القارية امام فريق الكهرباء جرت بملعب الصقور في بغداد انتهت بفوزه بهدف واحد مقابل لاشيء ".يذكر ان القوة الجوية تعادل في مباراته الاولى امام فريق ساباهان الايراني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما في ملعب فرانسوا حريري بمحافظة أربيل ، فيما خسر فريق اجمك الاوزبكي مباراته الاولى امام فريق الاتحاد السعودي بثلاثية نظيفة.