موهبة برازيلية تشعل صراع تشيلسي ومانشستر يونايتد

2023-09-29 09:55:12 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل ناديا تشيلسي ومانشستر يونايتد في صراع بالأراضي اللاتينية لخطف أحد المواهب اللامعة في الملاعب البرازيلية مؤخراً.وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه بموقع "إكس" أن الناديين أرسلا كشافين لمتابعة (لوران) لاعب فلامنجو.وتابع: "الناديان يراقبان اللاعب الشاب صاحب الـ(17) عاماً الذي يرتبط بعقد مع فلامنجو يتضمن شرطاً جزائياً تبلغ قيمته (50) مليون يورو".ووقع لوران في وقت سابق مع ذات الوكالة المتعاقد معها نجوم برازيليون بارزون وعلى رأسهم (فينيسيوس جونيور، ابرييل مارتينيلي، لوكاس باكيتا وإندريك).وتسعى الأندية الأوروبية بشكل دائم لجلب المواهب الشابة بأسعار زهيدة، أملاً في الاستفادة منها لاحقا على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.المصدر: كورة