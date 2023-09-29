2023-09-29 10:00:11 - المصدر: واع

متابعة - واع

تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2% بعد تحقيقها بعض الزيادة اليوم الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من السعودية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 5 سنتات إلى 95.43 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 13 سنتا لتسجل 93.23 دولاراً للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 91.87 دولاراً للبرميل.

المصدر: العربية