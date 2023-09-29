صالات العراق إلى قرغيزستان قبل الدخول في تصفيات آسيا

2023-09-29 10:00:38 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يغادر وفد منتخب العراق لكرة الصالات، يوم الجمعة عبر مطار بغداد الدولي متوجهاً الى قرغيزستان لخوض مباراتين وديتين استعداداً لتصفيات آسيا.

وقال المنسق الإعلامي عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيواجه خلال إقامته القصيرة منتخب قرغيزستان في مباراتين وديتين تجريبية أخيرة للمنتخب قبل الدخول في منافسات التصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في اوزبكستان يوم 7 تشرين الأول المقبل، وتستمر لغاية 11 منه".

وأوضح، أن "الاتحاد هيأ متطلبات تحضير المنتخب الوطني لكرة الصالات كافة من خلال دخوله معسكر تدريبي في العاصمة بغداد، تبعه معسكر داخلي آخر في مدينة السليمانية، ومن ثم إقامة معسكر خارجي في بيروت، مع خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني، واخيراً تأمين مباراتين مهمتين مع منتخب قرغيزستان، قبل خوض التصفيات القارية".

وأضاف صبار، أن "المباراتين الأخيرتين ستكونان مهمتين للفريق ولا سيما أن منتخب قرغيزستان من المنتخبات القوية، قبل الدخول في مواجهات التصفيات"، لافتا إلى أن "المنتخب في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا".

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات، قد ألغى المعسكر التدريبي المقرر في البحرين، بسبب عدم الحصول على تأشيرات دخول الوفد، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية في أوزبكستان، للمدة من 7-11 تشرين الأول المقبل.

وحقق العراق فوزاً في وديته الأولى على حساب لبنان بنتيجة (3-2)، بينما تعادل في الثانية (3-3)، وجرت المباراتان في ملعب الصداقة ببيروت ضمن تحضيرات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.