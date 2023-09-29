2023-09-29 11:40:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بعد تكرار حوادث الحرائق، وسقوط المئات من الضحايا الابرياء، بسبب "الاهمال" وآخرها فاجعة الحمدانية، أصبح من الضروري اتخاذ اجراءات حكومية "صارمة" بحق المقصرين، بعيدًا عن سياسة الترقيع والإعلام، بحسب جهات نيابية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة في حادث حريق قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية، مؤكدة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وحدث نتيجة غياب شروط السلامة.

إجراءات "صارمة"

وطالب النائب المستقل في مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الجمعة (29 أيلول 2023)، بضرورة اتخاذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خطوات "عملية" واجراءات "صارمة" بعد فاجعة الحمدانية.

ويقول السلامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء مطالب باتخاذ خطوات عملية بعد فاجعة الحمدانية، وعدم الاكتفاء في الخطوات الترقيعية والإعلامية"، مضيفا "عليه محاسبة كل مقصر بوقوع هذه الحادثة من اصغر مسؤول الى اكبره، بعيدًا عن أي مجاملات وضغوطات، قد تمارس عليه".

محاسبة المسؤولين

ويشير السلامي الى أن "الضغوطات السياسية بشأن حماية بعض المسؤولين من المحاسبة امر ليس بجديد"، مستدركا بالقول: "لكن على السوداني أن يكون صارما وشديدا في قرارات محاسبة كل مقصر ومتسبب بفاجعة الحمدانية، فهذه أرواح مواطنين ولا يمكن السكوت عن هذه الفاجعة".

انزال أقصى العقوبات

وحمل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (28 أيلول 2023)، مديري الوحدات الإدارية مسؤولية متابعة المخالفين لشروط السلامة، فيما وجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمتسببين بحريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء ، تابع ميدانياً، تقديم العلاج للمصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية، وزار الراقدين منهم في المستشفى الجمهوري ومستشفى الحمدانية، يرافقه وزراء الداخلية والصحة والثقافة والهجرة".

كما "اطلع على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهاً بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي".

وايضا "عقد السوداني اجتماعاً أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة"، بحسب بيان مكتبه الاعلامي.

المصدر: بغداد اليوم