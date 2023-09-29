2023-09-29 11:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع أندريه تروشيف، وهو قيادي سابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وبحثا إمكانية مشاركة الوحدات التطوعية في القتال بأوكرانيا، لكن الكرملين قال إن القيادي المرتزق يعمل الآن لصالح وزارة الدفاع. وأفاد الكرملين أن بوتين التقى مع تروشيف، المعروف بالاسم الحركي (سيدوي) أو الشعر الرمادي، ونائب وزير الدفاع يونس […]

ظهرت المقالة بوتين يجتمع مع قيادي سابق في فاغنر ويسلّمه زمام أمورها أولاً على ايرث نيوز.