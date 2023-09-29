2023-09-29 11:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 186 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى جنوب أوروبا منذ مطلع العام، معظمهم قدموا إلى إيطاليا. وأبلغت روفين مينيكديويلا مديرة مكتب نيويورك للمفوضية مجلس الأمن الدولي بأنه بين يناير و24 سبتمبر، تم تسجيل مقتل أو فقدان 2500 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، في زيادة كبيرة […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: 186 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى جنوب أوروبا منذ بداية العام أولاً على ايرث نيوز.