2023-09-29 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مشاركة (24) مُحكّمة في الدورة التطويرية الدولية لحكام الساحات في حدث نوعي على صعيد الصافرة المحلية النسوية.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "يوم أمس الخميس شهد اختتام الدورة التطويرية الدولية لحكام الساحات المكشوفة في محافظة أربيل بتوزيع الشهادات على المشاركات فيها".وأضاف البيان أن "المحاضر الدولي المعتمد الأردني إسماعيل الحافي مدير مكتب تطوير الـ(فيفا) لمنطقة الشرق الأوسط أشاد بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد العراقي بتطوير الكرة النسوية من خلال رعايته للمناسبات والزج بأكبر عدد من الوجوه في دورات تطويرية مكثفة أملاً بتشكيل جيل جديد قادر على تنظيم وقيادة المنافسات".من جانبه ذكر محمد كاظم عرب نائب رئيس لجنة الحكام أن "ما ميز هذه الدورة هو التفاعل الذي أبدته المُحكمات اللائي سعينَ إلى أخذ المعلومة في المحاضرات النظرية وتطبيقها في الجانب العملي بما يخدم عملهن في قيادة المباريات والتقليل من الأخطاء وإيصال قراراتهن إلى بر الأمان وهو ما يسهم في خلق جيل جديد، وهو ما نسعى إليه سواء في لجنة الحكام خاصة واتحاد الكرة بشكل عام".يذكر أن الدوري العراقي للسيدات سينطلق في الشهر المقبل ويعد فرصة لظهور أكثر من حكمة لقيادة مبارياته بعد الاعتماد على الحكام من الرجال في المواسم السابقة.