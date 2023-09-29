رئيس الجمهورية يزور الحمدانية للوقوف على فاجعة العرس: هذه الكارثة المؤلمة يبقى تأثيرها لسنوات

2023-09-29 11:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صباح اليوم الجمعة، إلى قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل لتقديم التعازي الى ذوي ضحايا فاجعة قاعة الزفاف، وزيارة المصابين في المستشفيات للاطلاع على حالاتهم الصحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة نينوى، إن الطائرة المروحية التي تقل رشيد حطت في القضاء وكان في استقباله فور وصوله رئيس الحكومة المحلية نجم الجبوري وعدد من المسؤولين الحكوميين والقادة الامنيين في المحافظة.

وكان السوداني قد زار قضاء الحمدانية بعد وصوله الى محافظة نينوى وحمّل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية السلامة العامة، ووجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

وأفادت سلطات الأمن، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.