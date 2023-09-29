الرئيس رشيد يصل قضاء الحمدانية في نينوى

2023-09-29 11:55:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة (28 أيلول 2023)، إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى لتقديم التعازي لذوي ضحايا فاجعة قاعة الاعراس.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "بغداد اليوم، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل اليوم إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى".

ويشار الى ان حريقاً نشب داخل قاعة (الهيثم) للمناسبات في قضاء الحمدانية شرق مديينة الموصل مركز محافظة نينوى الثلاثاء الماضي، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات وسط تضارب الاحصائيات الرسمية عن عدد الضحايا.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث الحريق.

وأكدت وزارة الداخلية، ان الحادث ليس جنائياً وسببه ضعف إجراءات السلامة والوقاية في القاعة المشيدة من (السندويج بنل) سريع الاشتعال.

المصدر : بغداد اليوم