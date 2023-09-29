"حوت الناصرية" .. وفاة نزيل محكوم بالإعدام مدان بالإرهاب

2023-09-29 12:40:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي.

وصرّح المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي في سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، دون معرفة أسباب الوفاة"، لافتا إلى أن " النزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

واضاف المصدر، ان "حادث سير وقع على الطريق العام في ناحية الفجر شمالي ذي قار بين عجلتين سائق الأولى من محافظة واسط، والثانية سائقها من محافظة ميسان، حيث أدى الحادث إلى مصرع احدهما وإصابة الاخر بجروح طفيفة".